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Сенатор Афанасьева про санкции: Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами

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На голосовании о ратификации дружественного Донбассу соглашения в верхней палате парламента 22 февраля некоторые сенаторы шутили о санкциях.

Одно из самых цитируемых сенаторских выступлений показала представитель ЛДПР Елена Афанасьева. Она напомнила коллегам, что недавно в отношении России был введен очередной пакет санкций. «Но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами. Мы все знаем, для чего эти пакеты существуют в наших домах», — сказала Афанасьева, а Валентина Матвиенко поддержала ее широкой улыбкой.

Сенаторы единогласно ратифицировали соглашение. Накануне независимость ДНР и ЛНР признал российский президент. Рубль рухнул, западные страны готовят санкции и грозятся остановкой «Северного потока — 2». Соглашение позволяет ввести на территорию самопровозглашенных республик войска, однако пока российские власти заверяют, что в ближайших планах этого нет.

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Комментарии (17)

Игoрь
Первая удачная шутка Афанасьевой. Помню ее перлы в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в ФЗ "О государственном языке" где про "негодование коренного населения".
Гангрена
пора их с неба на землю и сразу на скамью подсудимых
Brit
"Честно сказать, недопустимая ситуация, когда несколько десятилетий преступники совершали преступления, и уже десять с лишним лет расследуются данные преступления. Ситуация просто недопустимая!" сенатор Афанасьева
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