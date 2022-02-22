Сенатор Афанасьева про санкции: Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами

На голосовании о ратификации дружественного Донбассу соглашения в верхней палате парламента 22 февраля некоторые сенаторы шутили о санкциях.
Одно из самых цитируемых сенаторских выступлений показала представитель ЛДПР Елена Афанасьева. Она напомнила коллегам, что недавно в отношении России был введен очередной пакет санкций. «Но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами. Мы все знаем, для чего эти пакеты существуют в наших домах», — сказала Афанасьева, а Валентина Матвиенко поддержала ее широкой улыбкой.
Сенаторы единогласно ратифицировали соглашение. Накануне независимость ДНР и ЛНР признал российский президент. Рубль рухнул, западные страны готовят санкции и грозятся остановкой «Северного потока — 2». Соглашение позволяет ввести на территорию самопровозглашенных республик войска, однако пока российские власти заверяют, что в ближайших планах этого нет.