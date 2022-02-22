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В ЕС обсуждают введение санкций против депутатов Госдумы РФ из-за признания ДНР и ЛНР

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В связи с признанием Россией ДНР и ЛНР ЕС обсуждает введение санкций в отношении 351 депутата Государственной думы, в том числе голосовавших за это решение, и 11 россиян, предложивших инициативу. Об этом 22 февраля сообщает Bloomberg.

По данным издания, послы стран Европейского Союза в том числе рассматривают меры воздействия против двух российских банков и суверенного долга РФ.

Ранее Государственная дума единогласно поддержала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией, ДНР и ЛНР. «За» проголосовали 400 человек, противников решения и воздержавшихся не нашлось.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик накануне вечером, 21 февраля. Обращение главы государства на 2,5 часа «Фонтанка» сократила до 7,5 минуты.

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Комментарии (16)

Klaus_Nesanta
пусть научатся родину любить не за депутатскую пайку
Leo.S
Заблокируйте им счета, конфискуйте недвижимость и все наворованное и они сами друг друга сожрут как пауки в банке.
Гангрена
с козырей зашли, как они домой к семьям попадут???
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