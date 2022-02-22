В ЕС обсуждают введение санкций против депутатов Госдумы РФ из-за признания ДНР и ЛНР

В связи с признанием Россией ДНР и ЛНР ЕС обсуждает введение санкций в отношении 351 депутата Государственной думы, в том числе голосовавших за это решение, и 11 россиян, предложивших инициативу. Об этом 22 февраля сообщает Bloomberg.
По данным издания, послы стран Европейского Союза в том числе рассматривают меры воздействия против двух российских банков и суверенного долга РФ.
Ранее Государственная дума единогласно поддержала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией, ДНР и ЛНР. «За» проголосовали 400 человек, противников решения и воздержавшихся не нашлось.
Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик накануне вечером, 21 февраля. Обращение главы государства на 2,5 часа «Фонтанка» сократила до 7,5 минуты.