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Эпидемиологическая ремиссия. Роспотребнадзор анонсировал смягчение коронавирусных ограничений для бизнеса и школ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала смягчение ряда требований и методических рекомендаций по профилактике COVID-19. Сделать послабления позволяют особенности штамма «омикрон», пояснила она.

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«Сегодня мы можем говорить, учитывая динамику, учитывая прогноз, который составляют наши ученые и эксперты, о смягчении ряда требований, о смягчении ряда методических рекомендаций при наступлении периода, так скажем, эпидемиологической ремиссии в РФ», — отметила Анна Попова 22 февраля в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом (цитата по РИА Новости).

Сейчас Роспотребнадзор пересматривает требования для музеев, театров, фитнес-центров и общепита. «И здесь можно пересмотреть наши рекомендации. Еще раз хочу оговориться — только для той ситуации, которая складывается сегодня и которая связана с вариантом "омикрон"», — сказала Попова.

Также, по мнению главы Роспотребнадзора, можно пересмотреть ситуацию в школах. В частности, на период снижения заболеваемости пересмотреть требования о нахождении школьных классов только в одном кабинете.

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Комментарии (2)

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