Эпидемиологическая ремиссия. Роспотребнадзор анонсировал смягчение коронавирусных ограничений для бизнеса и школ

«Сегодня мы можем говорить, учитывая динамику, учитывая прогноз, который составляют наши ученые и эксперты, о смягчении ряда требований, о смягчении ряда методических рекомендаций при наступлении периода, так скажем, эпидемиологической ремиссии в РФ», — отметила Анна Попова 22 февраля в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом (цитата по РИА Новости).



Сейчас Роспотребнадзор пересматривает требования для музеев, театров, фитнес-центров и общепита. «И здесь можно пересмотреть наши рекомендации. Еще раз хочу оговориться — только для той ситуации, которая складывается сегодня и которая связана с вариантом "омикрон"», — сказала Попова.

