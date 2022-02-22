Фильм ученика Сокурова «Брат во всем» назвали метафорой конфликта с Украиной

«Мы сейчас встретились с вами на следующий день после трагического решения о признании ДНР и ЛНР. В далеком 2004 году, когда мы начинали работу над фильмом, Сокуров предвидел всю эту ситуацию, — рассказал продюсер, — Люди творчества чувствуют это, как птицы чувствуют грозу».

Продюсер российского фильма «Брат во всем» Андрей Сигле заявил, что кинокартина является отражением напряженных отношений с Украиной. Об этом он рассказал 22 февраля на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к выходу фильма в российский показ.

Фильм «Брат во всем» рассказывает историю братьев-близнецов, которые учатся в летном училище. По мнению продюсера, сложные отношения между братьями метафорически отражают отношения Украины и России.



«Два брата, которые очень близки, должны повзрослеть и стать самостоятельными, и это приводит к вражде. Мы сейчас так же смотрим друг на друга сквозь прицелы. Нынешняя ситуация абсолютно отображена в фильме», — сказал Андрей Сигле.



Продюсер рассказал, что фильм создан при помощи Министерства обороны, которое помогло кинематографистам организовать многочасовые съемки полетов. Одна из задач картины — вызвать интерес молодых людей к военной службе, но только к той, подчеркнул продюсер, которая призвана защищать и беречь мир.



«Сегодня мы прильнули к приемникам и с ужасом ждем войны, — сказал Андрей Сигле. — У меня пятеро детей, я не хочу войны. Я хочу жить в мирной, созидающей стране, которая бы показывала другим странам пример как наследница великого прошлого».



Картину «Брат во всем» снял молодой режиссер Александр Золотухин («Мальчик русский»), воспитанник мастерской Александра Сокурова. Фильм участвовал в программе экспериментального кино Encounters в конкурсе Берлинале в феврале 2022 года.

