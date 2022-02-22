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Глава ДНР: Границы республики будут в пределах Донецкой области

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Глава ДНР Денис Пушилин считает, что границы республики территориально будут находиться в пределах Донецкой области

«Границы [ДНР и ЛНР] в рамках Донецкой и Луганской областей. Дальнейшие шаги покажет время», — заявил Пушилин 22 февраля в эфире «России 24».

По его словам, со стороны Киева продолжаются «провокационные действия». Глава ДНР заметил, что признание независимости со стороны РФ стало важным шагом.

МИД РФ отметил, что Россия признаёт ЛНР и ДНР в тех границах, в которых руководство осуществляет свои полномочия.

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Комментарии (6)

266410437
Мариуполю приготовиться. Самый близкий и лакомый кусочек.
274425522
На этой неделе чубатые будут драпать впереди своих бравых командиров!)))) Это вам не с пенсионерами и детьми воевать!
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