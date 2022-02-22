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МИД РФ: Россия признает ДНР и ЛНР в нынешних границах

Министерство иностранных дел России заявило о нежелании разрывать дипломатические отношения с Украиной.

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«Россия не хочет разрывать дипломатические отношения с Киевом», — цитирует 22 февраля заявление замглавы МИД РФ Андрея Руденко «Российская газета».

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что Россия признаёт ЛНР и ДНР в тех границах, в которых руководство осуществляет свои полномочия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Москва признала ЛНР и ДНР в границах, которые эти республики Донбасса провозгласили в 2014 году

Ранее в МИД России назвали признание республик Донбасса единственно возможным шагом.

Президент Владимир Путин 21 февраля признал независимость ДНР и ЛНР. Парламенты ДНР и ЛНР 22 февраля ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией.

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Комментарии (4)

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"Кемска волос... То есть, Мариуполь? - Забирайте!"
shushu
как же в этих ДНР и ЛНР не успели написать документ, где они определяют свои границы до Атлантики
change_it
В 2014 году??? В "конституциях" обоих хамасов записано, что их территорией является ВСЯ территория Донецкой и Луганской областей. Вот так это было определено.
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