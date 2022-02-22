МИД РФ: Россия признает ДНР и ЛНР в нынешних границах

«Россия не хочет разрывать дипломатические отношения с Киевом», — цитирует 22 февраля заявление замглавы МИД РФ Андрея Руденко «Российская газета».
Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что Россия признаёт ЛНР и ДНР в тех границах, в которых руководство осуществляет свои полномочия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Москва признала ЛНР и ДНР в границах, которые эти республики Донбасса провозгласили в 2014 году
Ранее в МИД России назвали признание республик Донбасса единственно возможным шагом.