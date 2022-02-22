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«Средней руки актер, которому стоять за кулисой с алебардой». В Госдуме РФ осудили президента Украины за «предательство народа, идеалов и православия»

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Российские парламентарии в ходе обсуждения ратификации договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР 22 февраля оценили нынешнее руководство Украины.

Первым выступил глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, недавно выписавшийся из больницы после ковида. Он заявил, что Россия должна помочь украинцам «скинуть власть, которую поддерживают американцы и НАТО». А завершил свое выступление главный коммунист оценкой актерского таланта Владимира Зеленского: «Средней руки актер, которому стоять за седьмой кулисой с алебардой и выходить в 3 отделении». Как это связано с президентством Зеленского, Зюганов не уточнил.

Андрей Луговой от ЛДПР (Владимир Жириновский всё еще госпитализирован с ковидом) вспомнил про фашистов и сравнил 22 февраля с 9 мая. Он заверил, что имперских амбиций у России нет, а есть лишь «желание обеспечить безопасность страны».

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов большую часть своего выступления посвятил лично Зеленскому. «Господин Зеленский трус, он боится нацистов и фашистов, если он даст слабину, то его свергнут и убьют. Он обещал вернуть мир, но этого не сделал. Он проводит политику геноцида к собственному народу. Он заявил, что Украина готова обладать ядерным оружием. Думает он, о чем говорит? Этот комик?!» — заявил Миронов. И добавил, что «народ будет судить Зеленского за предательство народа, идеалов и православия».

В итоге Госдума единогласно одобрила договоры о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР.

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Комментарии (7)

Клаустрофобик
Этих преступников всех 450 надо сразу изолировать чтоб не разбежались ,как только осёл помре в бункере.
Гангрена
реально жизнь они закончат заслуженно на скамье подсудимых в Гаагском трибунале.
alexpv
Ну актер то хороший, не надо уж зря наговаривать на человека)
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