«Средней руки актер, которому стоять за кулисой с алебардой». В Госдуме РФ осудили президента Украины за «предательство народа, идеалов и православия»

Первым выступил глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, недавно выписавшийся из больницы после ковида. Он заявил, что Россия должна помочь украинцам «скинуть власть, которую поддерживают американцы и НАТО». А завершил свое выступление главный коммунист оценкой актерского таланта Владимира Зеленского: «Средней руки актер, которому стоять за седьмой кулисой с алебардой и выходить в 3 отделении». Как это связано с президентством Зеленского, Зюганов не уточнил.

Андрей Луговой от ЛДПР (Владимир Жириновский всё еще госпитализирован с ковидом) вспомнил про фашистов и сравнил 22 февраля с 9 мая. Он заверил, что имперских амбиций у России нет, а есть лишь «желание обеспечить безопасность страны».



Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов большую часть своего выступления посвятил лично Зеленскому. «Господин Зеленский трус, он боится нацистов и фашистов, если он даст слабину, то его свергнут и убьют. Он обещал вернуть мир, но этого не сделал. Он проводит политику геноцида к собственному народу. Он заявил, что Украина готова обладать ядерным оружием. Думает он, о чем говорит? Этот комик?!» — заявил Миронов. И добавил, что «народ будет судить Зеленского за предательство народа, идеалов и православия».



В итоге Госдума единогласно одобрила договоры о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР.

