«Шрам останется, но это не мясо и не кровь». Девочка, на которую напала полицейская собака в Пулково, лечится дома

Четырехлетняя девочка, на которую около аэропорта Пулково напала служебная собака, проходит лечение на дому. Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, госпитализация ребенку не потребовалось.

По данным ведомства, несчастный случай произошел, потому что малолетняя оказалась на слишком близком расстоянии от животного. Овчарка прихватила ее за куртку «от неожиданности».

Мама девочки добавила, что сразу после этого кинолог попросила прощения и удалилась. Спустя некоторое время девочка начала жаловаться на боль в плече.



«Я раскрыла ее, посмотрела, увидела рану. Мы сели в машину. Чтобы зафиксировать этот факт, я позвонила в полицию, меня переключили на скорую, а там — на больницу. Мы приехали в приемное отделение, у ребенка взяли анализы. Рану обработали, помазали, наклеили. Справку выдали, что мы там были, с рекомендацией о посещении хирурга по месту проживания, и отпустили. <...> Шрам, конечно, останется, но это не мясо, не кровь и не сухожилие. Повезло, что не лицо», — рассказала женщина.

По словам матери ребенка, на следующий день после происшествия, 21 февраля, с извинениями к ней приехали правоохранители, которые предложили подписать документ, подтверждающий, что конфликт исчерпан, а претензий у горожанки нет.

«У меня были претензии, но в течение часа меня пытались переубедить. Девушка из отдела по делам несовершеннолетних сказала, что подпись нужна, чтобы собаку не усыпили и женщину-кинолога не уволили, а она уже на вид пенсионного возраста», — отметила собеседница издания.

Убедившись, что документ не воспрепятствует обращению в суд при необходимости, женщина оставила на нем свою фамилию.

