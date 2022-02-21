В Пулково полицейская собака напала на 4-летнюю девочку

Как стало известно «Фонтанке» 21 февраля, инцидент произошел накануне. Девочка близко подошла к животному, после чего собака через куртку схватила ее за руку, оставив со ссадиной.



Полицейские принесли извинения маме девочки, та заявила, что не имеет претензий.

