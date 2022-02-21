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В Пулково полицейская собака напала на 4-летнюю девочку

В Пулково на 4-летнюю девочку напала полицейская собака. Несовершеннолетняя прилетела с мамой из Шарм-эль-Шейха и в этот момент находилась у выхода из аэропорта.

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Как стало известно «Фонтанке» 21 февраля, инцидент произошел накануне. Девочка близко подошла к животному, после чего собака через куртку схватила ее за руку, оставив со ссадиной.

Полицейские принесли извинения маме девочки, та заявила, что не имеет претензий.

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Комментарии (35)

267011328
да явно не мухтар
nalchik11
Ну это же не бродячая собака, и не домашняя. Ей можно
Slava_Rossii
Почему полицейская собака без намордника?
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