Кличко ответил Путину: «Русь была Киевской, когда на месте Москвы были только болота»

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на выступление президента России, посвященное истории России и Украины.



«Русь была Киевской, а Киев — великим городом, ещё когда были болота и никто не представлял, что на них когда-нибудь появится Москва», — заявил 22 февраля Кличко в эфире украинского телевидения.



Накануне президент России во время выступления, посвященного признанию ЛНР и ДНР, заявил, что Украина была «искусственно создана Владимиром Лениным» и, по мнению Путина, не была самостоятельным государством. Отметим, Киев, согласно признанной большинством историков версии, был основан в VII-X веках нашей эры. Первое упоминание Москвы в летописях — 1147 год.

