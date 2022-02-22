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Кличко ответил Путину: «Русь была Киевской, когда на месте Москвы были только болота»

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Мэр Киева Виталий Кличко ответил на выступление президента России, посвященное истории России и Украины.

«Русь была Киевской, а Киев — великим городом, ещё когда были болота и никто не представлял, что на них когда-нибудь появится Москва», — заявил 22 февраля Кличко в эфире украинского телевидения.

Накануне президент России во время выступления, посвященного признанию ЛНР и ДНР, заявил, что Украина была «искусственно создана Владимиром Лениным» и, по мнению Путина, не была самостоятельным государством. Отметим, Киев, согласно признанной большинством историков версии, был основан в VII-X веках нашей эры. Первое упоминание Москвы в летописях — 1147 год.

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Комментарии (48)

260843741
Ты ж моя прелесть. Только что-то он забыл, что был еще Новгород, был Полоцк, другие города. Три Софийских собора определяли границы Руси на севере, западе и юге, а на востоке границы не было.
266198421
Не от большого ума, похоже, ввязываются в эту незамысловатую дискуссию. Всякие там египтяне да китайцы должны теперь ни в грош остальных не ставить. Пока они унитазы да порох делали, остальные на хвосте висели на деревьях.
274425522
Забавно сейчас наблюдать за тявканьем каклов))) Ваше время вышло, девочки, готовьте *опу!)))
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