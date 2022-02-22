В ДНР рассказали, как Россия может их защитить без ввода войск

Представитель народной милиции ДНР уверен, что Россия может защитить республики Донбасса без ввода сил.
«Системы ПВО и с российской стороны могут закрыть над нами небо, здесь летать никто не будет, не вводя сюда никаких воинских подразделений», — заявил 22 февраля Эдуард Басурин в эфире «России 24».
По его словам, российская сторона может защитить жителей региона и заявлением о гарантиях безопасности.
МИД России уточнил, что договоры с ДНР и ЛНР допускают размещение российских военных баз.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля признал независимость ДНР и ЛНР. Парламенты ДНР и ЛНР 22 февраля ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией.