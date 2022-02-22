В ДНР рассказали, как Россия может их защитить без ввода войск

Представитель народной милиции ДНР уверен, что Россия может защитить республики Донбасса без ввода сил.



«Системы ПВО и с российской стороны могут закрыть над нами небо, здесь летать никто не будет, не вводя сюда никаких воинских подразделений», — заявил 22 февраля Эдуард Басурин в эфире «России 24».



По его словам, российская сторона может защитить жителей региона и заявлением о гарантиях безопасности.



МИД России уточнил, что договоры с ДНР и ЛНР допускают размещение российских военных баз.

