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В ДНР рассказали, как Россия может их защитить без ввода войск

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Представитель народной милиции ДНР уверен, что Россия может защитить республики Донбасса без ввода сил.

«Системы ПВО и с российской стороны могут закрыть над нами небо, здесь летать никто не будет, не вводя сюда никаких воинских подразделений», — заявил 22 февраля Эдуард Басурин в эфире «России 24».

По его словам, российская сторона может защитить жителей региона и заявлением о гарантиях безопасности.

МИД России уточнил, что договоры с ДНР и ЛНР допускают размещение российских военных баз.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля признал независимость ДНР и ЛНР. Парламенты ДНР и ЛНР 22 февраля ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией.

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Комментарии (10)

alexpv
Хорошо идем, а не замахнуться ли нам на Нарву и некоторые части Прибалтики, там тоже русских обижают. Пусть объявляют себя народными республиками, мы признаем и военные базы построим.
Вот оказывается как просто теперь территориальная целостность государств решается.
Leo.S
Пушилин и Пасечник почетные члены ЕР - какие еще вопросы?
X-кот
Кроме официальных дебальцевских диверсантов, периодически выводимых на арену в пропагандистских целях нашими силовиками, есть просто отмороженые, которые решили, что им оружие дали потому что они "в праве", их сам непричемыш одобрил. есть люди, которым Россия хороша только со стороны, они украинцы и сюда не хотят. Там даже без нагнетания сейчас будет совсем непросто. Кстати, рядом тоже.
Кстати, а лучший друг Рамзан - почему себе беженцев не взял? То-то же, пи... не мешки ворочать
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