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Экс-полицейский из Петербурга отправится в колонию из-за взяток. Брал деньгами, офисным креслом и ноутбуком

Куйбышевский райсуд Петербурга вынес приговор нерядовому экс-полицейскому, который обещал не трогать нелегального предпринимателя за взятки. Он проведет в колонии строгого режима 8,5 лет, сообщает 22 февраля объединенная пресс-служба городских судов.

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Николай Курапов с 2015 года был командиром роты патрульно-постовой службы УМВД по Центральному району, с 2019-го — замначальника батальона. В 2017 году он предложил предпринимателю, работающему без регистрации, прикрывать его деятельность — взамен Курапов хотел деньги, но не брезговал и другим имуществом. В течение двух лет он получил от «клиента» немало взяток: вместе с офисным креслом и ноутбуком сумма добычи перевалила за 4 миллиона рублей.

Вину Курапов не признал, но был заключен под стражу в зале суда немедленно.

Ранее за взяточное покрывательство торговой точки в Апраксином дворе бывший сотрудник патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Центральному району получил условный срок.

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