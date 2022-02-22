Экс-полицейский из Петербурга отправится в колонию из-за взяток. Брал деньгами, офисным креслом и ноутбуком

Николай Курапов с 2015 года был командиром роты патрульно-постовой службы УМВД по Центральному району, с 2019-го — замначальника батальона. В 2017 году он предложил предпринимателю, работающему без регистрации, прикрывать его деятельность — взамен Курапов хотел деньги, но не брезговал и другим имуществом. В течение двух лет он получил от «клиента» немало взяток: вместе с офисным креслом и ноутбуком сумма добычи перевалила за 4 миллиона рублей.



Вину Курапов не признал, но был заключен под стражу в зале суда немедленно.

