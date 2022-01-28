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Экс-полицейский отделался условным сроком за взятки от владельца продуктового на «Апрашке»

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В Петербурге приговор по делу о взятке услышал бывший сотрудник патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Центральному району Вадим Шмаков. Об этом 28 января сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Суд установил, что страж порядка с 2018 по 2019 год получал взятки от владельца продуктового магазина на территории Апраксина двора. В обмен на деньги полицейский закрывал глаза на работу точки без регистрации. За всё время ему на карточку от бизнесмена поступило 127 тысяч рублей.

Шмаков получил 3 года условно с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на такой же срок. Приговор в силу пока не вступил.

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Комментарии (3)

chip1
Почему столь легкое наказание? Ветеран трех войн, изобретатель, спас утопающих? Ну может быть хоть котенка с дерева снял? Или вину признал, раскаялся и судье лапку позолотил?
VKuser17048399
Интересно, сколько стоило для судьи это "отделался условным сроком"
orlovandrei1986
а сколько их - непойманных...
а ведь достаточно 1 раз в полгода прогонять через Полиграф, где-нибудь в здании ФСБ...
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