Экс-полицейский отделался условным сроком за взятки от владельца продуктового на «Апрашке»

В Петербурге приговор по делу о взятке услышал бывший сотрудник патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Центральному району Вадим Шмаков. Об этом 28 января сообщает пресс-служба городской прокуратуры.



Суд установил, что страж порядка с 2018 по 2019 год получал взятки от владельца продуктового магазина на территории Апраксина двора. В обмен на деньги полицейский закрывал глаза на работу точки без регистрации. За всё время ему на карточку от бизнесмена поступило 127 тысяч рублей.



Шмаков получил 3 года условно с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на такой же срок. Приговор в силу пока не вступил.

