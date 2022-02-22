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Третьеклассники на Урале избили девочку и бросили в снегу, учительница привела её в сознание и отправила домой

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В Копейске (Челябинская область) двое детей избили одноклассницу возле школы. Драку зафиксировала камера видеонаблюдения. Получив удар, девочка несколько минут пролежала на снегу без сознания, пока учительница не растормошила её. Об этом сообщает 22 февраля 74.RU, ссылаясь на рассказ матери школьницы. По её словам, медики зафиксировали у её дочери сотрясение мозга, и она около недели находится дома. Полиция начала проверку.

Инцидент произошёл 16 февраля. Родители были на работе и договорились, что девочка после уроков пойдёт к родственникам.

«Мне позвонили сестры и сказали: «Знаешь, что у тебя дочку избили?» Муж тут же ее забрал, привез ко мне на работу. Она рассказала, что после уроков гуляла со своим другом, двое одноклассников начали их дразнить. Они не обратили на это внимания: мальчишка уже ушел домой с компанией, а моя дочь пошла к дереву, чтобы забрать свою сумку с обувью. Они опять давай кричать всякие гадости, она показала им «фак». Они на нее полетели, дальше по видео всё видно», — рассказывает мать третьеклассницы.

В травмпункте у девочки диагностировали сотрясение мозга и ушиб скулы и отправили в больницу. Там врачи посоветовали отказаться от госпитализации. У ребёнка сохраняются головные боли и тошнота, появились проблемы с памятью, ухудшилось зрение. По словам матери, она забрала документы из школы и написала заявление в МВД.

«Данный факт зарегистрирован. В инциденте разбираются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе и в отношении родителей», — прокомментировали изданию в ГУ МВД по Челябинской области. И добавили, что запланированы профилактические беседы и встречи с родителями. Школе рекомендовали привлечь психолога.

Издание URA.RU со ссылкой на ГУ МВД пишет, что все участники избиения школьницы установлены. Их родителей могут привлечь. Кроме того, о проверке изданию сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

На днях похожая история произошла в Мурманске. В школе нашли раненую девочку в луже крови. Ведётся проверка.

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Комментарии (8)

266157875
То есть то, что девочка первая замахнулась и ударила сумкой никто не заметил? 0_о
Slava_Rossii
Надо привлекать полицию за бездействие.
Zloi_prohozhiy
"Их родителей могут привлечь их родителей." - вот это слог у очередного подобранного не пойми где журналюхи Фонтанки )))
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