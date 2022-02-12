«Её нашли в раздевалке, без сознания, в луже крови». Девочку в Мурманске госпитализировали из школы

Прокуратура и СУ СК по Мурманской области начали проверку инцидента в одной из школ Мурманска. Там 11-летнюю девочку нашли лежащей без сознания. Медики диагностировали у неё травму головы.

В четверг из школы № 43 была госпитализировала шестиклассница с травмой головы. «Следствием опрашиваются очевидцы произошедшего, проводятся иные необходимые проверочные мероприятия для объективной правовой оценки действий лиц из числа работников школы. По завершении проверки следствием будет принято процессуальное решение», — сообщает 12 февраля управление Следкома.



Областная прокуратура также сегодня объявила о проверке информации из сети о причинении телесных повреждений школьнице.

Бабушка девочки выложила в соцсети видеообращение. «Её [девочку] нашли в раздевалке, в спортзале, без сознания, в луже крови. Матери позвонили где-то во втором часу дня. Когда вызвали «скорую», не известно. Но школа не вызвала милицию», — рассказала бабушка. Она отметила, что её внучка девочка лежит без сознания в реанимации. Женщина зачитала часть диагноза: линейные переломы костей, открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, кровоизлияние в мозг. В сообщении СУ СК указано, что травма головы закрытая. «Факт тот, что когда её обнаружила учительница физкультуры, она была одна. Девочки убежали, их было четыре. <...> Все сейчас ссылаются на несчастный случай. Это не так, я в это не верю. На моей внучке были кеды на резиновой подошве со специальным противоскольжением, она не могла упасть сама. У неё есть ещё ушибы на лбу, так что, возможно, её ударили в лоб, на не удержалась и упала», — говорит бабушка.

