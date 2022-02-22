Два «немца» сошлись лоб в лоб на Дороге Жизни, есть пострадавший

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Серьезная авария произошла утром 22 февраля во Всеволожском районе Ленинградской области. Одному из участников потребовалась помощь медиков, а на трассе образовалась двухкилометровая пробка в обе стороны.
Около половины девятого часа утра на 19-м километре шоссе Дорога Жизни, в районе деревни Углово, лоб в лоб столкнулись автомобили Opel Kadett и Volkswagen Golf, сообщает 47News со ссылкой на дорожную полицию. По предварительным данным, один из водителей, двигавшийся в сторону деревни Проба, выехал на встречную полосу.
В результате аварии пострадал один человек. Его состояние и данные уточняются. ДТП затруднило движение по Дороге Жизни. По данным «Яндекс.Пробок», в районе места ДТП образовался затор в обе стороны длиной порядка 2,5 километров.