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В ДНР сообщили о подрыве взрывного устройства и гибели гражданских на трассе Донецк — Горловка

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На трассе Донецк — Горловка взорвался автомобиль. В результате террористического акта погибли трое гражданских, которые находились в транспортном средстве. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР 22 февраля. По данным ведомства, минно-взрывное устройство в действие привели «украинские диверсанты».

По информации Донецкого агентства новостей, целью была другая машина. В ней передвигался один из высокопоставленных командиров Народной милиции.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства взрыва. Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы, информирует СКР.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных ДНР И ЛНР. В поддержку решения высказывались глава Совфеда Валентина Матвиенко, директор ФСБ Александр Бортников, премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Комментарии (5)

260559361
Самим то этот цирк с конями не надоел? Кому они нужны, эти микроквазигосударства? Сейчас Пушилина и прочих поуничтожают и все, сядут оккупанты в ОРДЛО до самой дедушкиной кончины.
X-кот
погибли те, кто не хотел мобилизовываться и думал выбраться в Украину?
Артист ритуальных услуг
Газовый баллон на крыше хлопок произвел! Однозначно! Как в Воронеже!
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