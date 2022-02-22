В ДНР сообщили о подрыве взрывного устройства и гибели гражданских на трассе Донецк — Горловка

На трассе Донецк — Горловка взорвался автомобиль. В результате террористического акта погибли трое гражданских, которые находились в транспортном средстве. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР 22 февраля. По данным ведомства, минно-взрывное устройство в действие привели «украинские диверсанты».



По информации Донецкого агентства новостей, целью была другая машина. В ней передвигался один из высокопоставленных командиров Народной милиции.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства взрыва. Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы, информирует СКР.