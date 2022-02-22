Постпред РФ при ООН: Москва не допустит новой бойни в Донбассе

Донбасс находится на пороге новой украинской авантюры, как это уже было в 2014–2015 годах, и Москва не может допустить этого, поэтому было принято решение по ДНР и ЛНР. Об этом постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН.

«Допустить этого мы не можем. Поэтому президент России и прислушался к мнению парламентариев и членов Совета безопасности России», — цитирует постпреда РИА Новости.

К тому же, напомнил Небензя, на момент заключения минских соглашений ЛНР и ДНР уже провозгласили независимость.



По словам постпреда, признание независимости ДНР и ЛНР Москвой не меняет состава сторон минских соглашений, «многие коллеги хотят расписаться в том, что минские соглашения мертвы, но это не так».

«Киев по-прежнему обязан их выполнить. Мы по-прежнему открыты для дипломатического решения, однако допускать новую кровавую бойню в Донбассе больше не намерены», — заявил Небензя.

«Тот факт, что Россия сегодня ее признала, никак не меняет состав сторон минских соглашений, поскольку Россия таковой не является. <...> Мы об этом неоднократно заявляли, и таким образом, в этом плане ничего не изменилось. Другое дело, что минские соглашения, часть положений которых должна была быть выполнена еще в 2015 году, давно уже открыто саботировалась Украиной при покровительстве наших западных коллег», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, он обвинил Запад в накачивании Украины оружием.

«Раздувая вот уже несколько недель беспочвенную панику вокруг якобы неминуемого вторжения России на Украину, наши западные коллеги беззастенчиво накачивали эту страну вооружениями, направляли туда инструкторов, фактически подталкивая украинцев, стянувших к линии соприкосновения 120-тысячный воинский контингент, к вооруженным провокациям против Донбасса. <...> Надувшийся таким образом общими стараниями Запада и Украины пузырь не мог не лопнуть. В минувшие выходные резко возросла интенсивность украинских обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР», — сказал Небензя.

