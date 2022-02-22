Путин поручил армии России обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР

Также глава государства поручил провести переговоры об установлении дипломатических отношений.



Такие действия российская армия будет осуществлять до заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ, ДНР и ЛНР. Президент также обязал Министерство иностранных дел России провести с обеими сторонами переговоры об установлении дипломатических отношений.

Ранее стало известно, что президент РФ подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Позже жители Донецка вышли на улицы города, чтобы отпраздновать это событие.