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Путин поручил армии России обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин поручил вооруженным силам РФ обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР, независимость которых была признана ранее. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

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Также глава государства поручил провести переговоры об установлении дипломатических отношений.

Такие действия российская армия будет осуществлять до заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ, ДНР и ЛНР. Президент также обязал Министерство иностранных дел России провести с обеими сторонами переговоры об установлении дипломатических отношений.

Ранее стало известно, что президент РФ подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Позже жители Донецка вышли на улицы города, чтобы отпраздновать это событие.

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Комментарии (113)

Hermess
Только что услышал что кто-то из важных людей сказал что значительную часть этих республик окупировала Украина, и что надо бы вернуть им исторические границы.
Ага, похоже понятно чем российские войска займутся - рисованием правильных границ с Украиной !
Nothing
Ну шо! Завтра ждем Соловья и Скабеиху, которые объяснят, как позорный дедов проигрыш превращается в Победу! Готовьтесь
change_it
Надеюсь, мы эту войну с позором проиграем. А там и о судьбе режима речь пойдет.
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