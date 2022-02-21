Путин: В отношениях России и Украины стало превалировать иждивенчество

Президент России Владимир Путин в телеобращении раскритиковал политику КПСС. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24» 21 февраля.



Глава государства заявил, что к развалу СССР привели ошибки большевиков в разные годы, а распад исторической России на их совести. «О будущем утопичной фантазии компартия не подумала, зараза национализма ждала своего часа», — заявил Путин.



Он отметил, что российский народ, несмотря на несправедливости, обман и грабёж России, признал государства после развала СССР и помогал странам СНГ, в том числе Украине. По словам главы государства, что Россия полностью рассчиталась за долги СССР, в том числе и украинские, но Киев отказался исполнять соглашения о возврате имущества, но также предъявлял претензии на алмазный фонд и золотой запас.

