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Путин: В отношениях России и Украины стало превалировать иждивенчество

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Президент России Владимир Путин в телеобращении раскритиковал политику КПСС. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24» 21 февраля.

Глава государства заявил, что к развалу СССР привели ошибки большевиков в разные годы, а распад исторической России на их совести. «О будущем утопичной фантазии компартия не подумала, зараза национализма ждала своего часа», — заявил Путин.

Он отметил, что российский народ, несмотря на несправедливости, обман и грабёж России, признал государства после развала СССР и помогал странам СНГ, в том числе Украине. По словам главы государства, что Россия полностью рассчиталась за долги СССР, в том числе и украинские, но Киев отказался исполнять соглашения о возврате имущества, но также предъявлял претензии на алмазный фонд и золотой запас.

«Приданное, полученное не только от Советской России, но и от Российской Империи, промотали», — сказал Путин.

Общая выгода для бюджета Украины от помощи России разных видов в 1991–2013 годах составила, по экспертным оценкам, до 250 млрд долларов, заявил президент.

В отношениях России и Украины вместо партнёрства стало превалировать иждивенчество, сказал Путин, вспомнив многолетние скандалы с транзитами газа.

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Комментарии (17)

alexpv
На самом деле из речи Путина как то все стало на свои места. Все выступление пронизано единственной мыслью обиженного родителя, который одевал, кормил детей, а они в итоге не хотят его любить и ведут себя как им хочется. Вопрос чисто денег, Россия за каким-то лядом помогала и кормила Украину с 91 по 2013 года, а теперь претендует на ответную любовь и уважение.
Все остальное, русские, Донбасс, ЛНР,ДНР - это только мелкие мотивы в этом общем настроении.
Урус-Баши
Увы, достояние СССР промотали не только на Украине, но и в России. Раздарили всё ловким приватизаторам.
Клаустрофобик
Пусть сам и воюет.
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