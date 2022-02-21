Путин: В отношениях России и Украины стало превалировать иждивенчество

Президент России Владимир Путин в телеобращении раскритиковал политику КПСС. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24» 21 февраля.
Глава государства заявил, что к развалу СССР привели ошибки большевиков в разные годы, а распад исторической России на их совести. «О будущем утопичной фантазии компартия не подумала, зараза национализма ждала своего часа», — заявил Путин.
Он отметил, что российский народ, несмотря на несправедливости, обман и грабёж России, признал государства после развала СССР и помогал странам СНГ, в том числе Украине. По словам главы государства, что Россия полностью рассчиталась за долги СССР, в том числе и украинские, но Киев отказался исполнять соглашения о возврате имущества, но также предъявлял претензии на алмазный фонд и золотой запас.
«Приданное, полученное не только от Советской России, но и от Российской Империи, промотали», — сказал Путин.
Общая выгода для бюджета Украины от помощи России разных видов в 1991–2013 годах составила, по экспертным оценкам, до 250 млрд долларов, заявил президент.
В отношениях России и Украины вместо партнёрства стало превалировать иждивенчество, сказал Путин, вспомнив многолетние скандалы с транзитами газа.