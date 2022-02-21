«Украина имени Владимира Ильича Ленина». Владимир Путин начал обращение к россиянам с истории создания Украины

Президент России Владимир Путин начал телеобращение и заявил, что оно адресовано россиянам и соотечественникам. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24» 21 февраля.
«Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории, наши товарищи и близкие», — заявил российский лидер.
Глава государства начал с истории создания Украины. По словам Владимира Путина, современная Украина была целиком и полностью создана большевистской коммунистической Россией. Ленин и соратники делали это грубым образом, с отторжением части исторических территорий. «Зачем нужно было с барского плеча удовлетворять националистические амбиции на окраинах империи? Передавать вместе с населением исторической России», — задался вопросом президент.
Владимир Путин упомянул и Крым. «Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и подарил его Украине», — заявил президент.
«В результате большевистской политики и возникла современная Украина. Ее можно назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина, которого можно назвать архитектором и автором Украины. Это подтверждается архивными документами», — сказал Путин, вспомнив про снос памятников Ленину и пообещав показать, что означает «настоящая декоммунизация».