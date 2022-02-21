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«Украина имени Владимира Ильича Ленина». Владимир Путин начал обращение к россиянам с истории создания Украины

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Президент России Владимир Путин начал телеобращение и заявил, что оно адресовано россиянам и соотечественникам. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24» 21 февраля.

«Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории, наши товарищи и близкие», — заявил российский лидер.

Глава государства начал с истории создания Украины. По словам Владимира Путина, современная Украина была целиком и полностью создана большевистской коммунистической Россией. Ленин и соратники делали это грубым образом, с отторжением части исторических территорий. «Зачем нужно было с барского плеча удовлетворять националистические амбиции на окраинах империи? Передавать вместе с населением исторической России», — задался вопросом президент.

Владимир Путин упомянул и Крым. «Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и подарил его Украине», — заявил президент.

«В результате большевистской политики и возникла современная Украина. Ее можно назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина, которого можно назвать архитектором и автором Украины. Это подтверждается архивными документами», — сказал Путин, вспомнив про снос памятников Ленину и пообещав показать, что означает «настоящая декоммунизация».

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Комментарии (45)

Antin88
Путин просто озвучил факты, образованные люди все и так знают, что это искусственно созданная страна, и живут там в большинстве русские.
муматор
включил, когда он рассуждал про коррупцию, уничтожение промышленности, неэффективность судов - тут я и задумался, что-то мне это напоминает.
PochKolp
Все же интересно, исторический пассаж про Ленина и Украину сам выдумал, или подсказал кто?
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