У здания представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в центре Луганска прогремел взрыв.
«У здания представительства ЛНР в СЦКК произошел взрыв! Детали уточняются», — сообщается вечером 21 февраля в Telegram-канале представительства.
В свою очередь, по данным РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции республики, на стоянке представительства ЛНР в СЦКК был взорван автомобиль, пострадали руководитель представительства ЛНР в СЦКК и водитель.
Напомним, ранее в понедельник СМИ сообщали о взрывах в пригородах Луганска и Донецка.