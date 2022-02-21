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В центре Луганска прогремел взрыв

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У здания представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в центре Луганска прогремел взрыв.

«У здания представительства ЛНР в СЦКК произошел взрыв! Детали уточняются», — сообщается вечером 21 февраля в Telegram-канале представительства.

В свою очередь, по данным РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции республики, на стоянке представительства ЛНР в СЦКК был взорван автомобиль, пострадали руководитель представительства ЛНР в СЦКК и водитель.

Напомним, ранее в понедельник СМИ сообщали о взрывах в пригородах Луганска и Донецка.

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Комментарии (21)

Шурик7890
Объясняю. Несли, стало быть, народные милиционеры боеголовку отечественного производства, засунуть в пушку, что бы в супостата украинского пальнуть, но не удержали:)
Pilat
О как вас корёжит то либероиды.
Прямо смотреть приятно.
Я так думаю, что вас лишат паек печенек.
Провалили вы задание.
Brit
Зачем обманывать людей. Это был не взрыв, а хлопок.
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