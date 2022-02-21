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Петербуржец показал, как Неву захватывает гадость. Росприроднадзор присматривается к «Водоканалу»

Горожане вглядывались в полынью у набережной Кутузова в Петербурге 21 февраля. В понедельник вода в ней стремительно мутнела.

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«Проходил мимо, увидел. На набережной Невы идёт слив какой-то гадости», — написал читатель. «Фонтанка» показала видео Росприроднадзору, в ведении которого находится главная водная артерия города.

Читатель «Фонтанки»

Сотрудники управления уже знают, куда смотреть. Муть возле Литейного моста в районе набережной Кутузова наблюдали в мае прошлого года.

В этом месте расположен заглубленный выпуск «Водоканала». Он принимает хозяйственно-бытовые стоки от населения и бюджетных учреждений, подземные воды, стекающие с автомагистралей и ближайших территорий — всего 70 абонентов.

Информацию о сбросе в Неву проверяют. Весной прошлого года сообщалось о предостережении в адрес «Водоканала» по факту загрязнения реки.

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Комментарии (10)

angel of death
а когда-то в советские годы в Неве люди плавали...
kolpankolpan
Пока по 10 лет давать не будут все это будет продолжаться. Видится к этому придем.
serges1963
а Васька слушает да ест!
кто то помнится отчитывался о 100 процентной очистке сточных вод города-опять соврамши?
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