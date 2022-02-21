Петербуржец показал, как Неву захватывает гадость. Росприроднадзор присматривается к «Водоканалу»

«Проходил мимо, увидел. На набережной Невы идёт слив какой-то гадости», — написал читатель. «Фонтанка» показала видео Росприроднадзору, в ведении которого находится главная водная артерия города.
Читатель «Фонтанки»
Сотрудники управления уже знают, куда смотреть. Муть возле Литейного моста в районе набережной Кутузова наблюдали в мае прошлого года.
В этом месте расположен заглубленный выпуск «Водоканала». Он принимает хозяйственно-бытовые стоки от населения и бюджетных учреждений, подземные воды, стекающие с автомагистралей и ближайших территорий — всего 70 абонентов.
Информацию о сбросе в Неву проверяют. Весной прошлого года сообщалось о предостережении в адрес «Водоканала» по факту загрязнения реки.