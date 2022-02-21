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СВР: Спецслужбы Запада скрытно вербуют боевиков для отправки в Донбасс

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По данным российской разведки, западные спецслужбы вербуют боевиков для отправки в Донбасс. Наиболее активны такие организации, как американское ЦРУ и британская МИ-6.

Как передает 21 февраля РИА Новости, приоритет отдают имеющим опыт боевых действий на Ближнем Востоке, в Карабахе и на Балканах.

К военной службе таким способом в первую очередь призывают на территории Боснии и Герцеговины, Албании и Косово. За участие в операции на территории Донбасса предлагают от $ 2 до $ 3 тысяч в месяц. Уже не менее тысячи человек откликнулись на предложение, уточняется в сообщении.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина готовит силовой вариант решения вопроса по Донецкой и Луганской народным республикам. По его словам, за последние дни украинские военные более 100 раз обстреливали Донецк, вдобавок к этому была подорвана важная инфраструктура.

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Комментарии (18)

Modest_5e4ce41f7533b
А мне говорили, что там тайно никого вербовать не надо. Желаешь в Иностранный легион - пожалуйста, в Дикие гуси - на здоровье...
В стереотипах обывателя обязательно должны присутствовать шляпа, темные очки, макинтош.
Otkating
«Спит красавица в гробу
Я подкрался (далее следует ненормативная лексика)
Нравится, не нравится
Спи, моя красавица!»
Денеб
Ага.... Знаем..... Все против нас..... Мы в кольце врагов.....
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