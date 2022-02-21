СВР: Спецслужбы Запада скрытно вербуют боевиков для отправки в Донбасс

По данным российской разведки, западные спецслужбы вербуют боевиков для отправки в Донбасс. Наиболее активны такие организации, как американское ЦРУ и британская МИ-6.



Как передает 21 февраля РИА Новости, приоритет отдают имеющим опыт боевых действий на Ближнем Востоке, в Карабахе и на Балканах.



К военной службе таким способом в первую очередь призывают на территории Боснии и Герцеговины, Албании и Косово. За участие в операции на территории Донбасса предлагают от $ 2 до $ 3 тысяч в месяц. Уже не менее тысячи человек откликнулись на предложение, уточняется в сообщении.

