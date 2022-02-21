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Глава Минобороны РФ: Украина готовит силовой вариант решения по Донбассу

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Глава Минобороны РФ заявил о том, что Украина готовит силовой вариант решения вопроса по Донбассу.

«Готовятся либо большие, серьезные провокации, либо готовится силовой вариант решения вопроса по Донбассу», — доложил 21 февраля Сергей Шойгу президенту на заседании Совбеза, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, украинские военные за последние дни более 100 раз обстреливали Донецк. Он рассказал также о подрывах важной инфраструктуры.

Шойгу заметил, что более чем в 70 случаях Киевом использовалось тяжелое вооружение.

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Комментарии (17)

BSB888
Ну что-ж, сейчас есть прекрасный шанс у Российских властей пустить пулю себе в висок. Для этого надо провести операцию сил ОДКБ по принуждению к миру на территориях ДНР и ЛНР. Последствия которые получит Путин В.В. превзойдут его самые смелые ожидания.
265869937
А силовой вариант решения по Чечне, два раза заметьте, это что было?Это наверно другое...
Но ведь врет Шойгу, это ж каким сумошедшим нужно быть, чтоб 8 лет не использовать силовой вариант решения, а тут как только Россия, совершенно случайно, окружила укров своими учениями, 75% всех своих войск, они таки решились. Ну ведь бред полнейший
baddancer
- Украины больше нет, но вы держитесь, - коротко сформулировал свою позицию Дмитрий Медведев во время заседания Совбеза.
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