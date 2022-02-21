Глава Минобороны РФ: Украина готовит силовой вариант решения по Донбассу

Глава Минобороны РФ заявил о том, что Украина готовит силовой вариант решения вопроса по Донбассу.

«Готовятся либо большие, серьезные провокации, либо готовится силовой вариант решения вопроса по Донбассу», — доложил 21 февраля Сергей Шойгу президенту на заседании Совбеза, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, украинские военные за последние дни более 100 раз обстреливали Донецк. Он рассказал также о подрывах важной инфраструктуры.

Шойгу заметил, что более чем в 70 случаях Киевом использовалось тяжелое вооружение.