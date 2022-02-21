Московский рынок коворкингов вырос на 21,4% за год и достиг 1,6% от всего офисного рынка столицы

Рынок коворкингов и гибких офисов столицы в 2021 году вырос на 21,4%, что практически сопоставимо с результатам 2020 года. Заполняемость достигла докризисного уровня. По прогнозам Becar Asset Management, в 2022 году рынок может увеличиться еще на 44–47%, что станет абсолютным рекордом.



Общий объем рынка коворкингов и гибких офисов столицы по итогам 2021 года достиг 321,6 тыс. кв. м в 235 объектах — это соответствует 1,6% всего офисного рынка Москвы. Всего за год рынок пополнился на 81,4 тыс. кв. м. Как отмечают аналитики, одной из главных тенденций стало укрупнение гибких пространств — так, средняя площадь новых открывшихся объектов составила 1 536 кв.м (против 1 465 кв.м в 2020 году).

