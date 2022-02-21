Московский рынок коворкингов вырос на 21,4% за год и достиг 1,6% от всего офисного рынка столицы

Рынок коворкингов и гибких офисов столицы в 2021 году вырос на 21,4%, что практически сопоставимо с результатам 2020 года. Заполняемость достигла докризисного уровня. По прогнозам Becar Asset Management, в 2022 году рынок может увеличиться еще на 44–47%, что станет абсолютным рекордом.
Общий объем рынка коворкингов и гибких офисов столицы по итогам 2021 года достиг 321,6 тыс. кв. м в 235 объектах — это соответствует 1,6% всего офисного рынка Москвы. Всего за год рынок пополнился на 81,4 тыс. кв. м. Как отмечают аналитики, одной из главных тенденций стало укрупнение гибких пространств — так, средняя площадь новых открывшихся объектов составила 1 536 кв.м (против 1 465 кв.м в 2020 году).
Повышенный спрос снизил долю вакантных площадей, в конце этого года уровень вакансии сократился на 5 п.п. про сравнению с концом 2020 года. На этом фоне продолжили расти арендные ставки. Московская ставка аренды нефиксированного рабочего места в классическом коворкинге составила 14 тысяч рублей в месяц, увеличившись на 4,8% за год, а в специализированном — 13,1 тысячи рублей, с приростом в 10,3%. Аренда же фиксированного рабочего места в классических коворкингах достигла 19 тысяч рублей в месяц, а в специализированном — 17,6 тысяч.
Что касается Петербурга, то по данным JLL, за 2021 год сектор гибких офисов вырос в на рекордные 56%. За год в городе открылось 26 проектов площадью 18,8 тыс. кв. м, и закрылось семь площадок общей площадью 2,2 тыс. кв. м.