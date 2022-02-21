Бортников: Один из украинских диверсантов захвачен в плен

Директор ФСБ России заявил о том, что украинский военный захвачен в плен.



«Один из военнослужащих Украины захвачен в плен», — доложил 21 февраля Александр Бортников президенту на заседании Совбеза, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, во время боя российская сторона уничтожила группы украинских диверсантов. Сейчас ситуация на границе стабильная.

Южный военный округ ранее сообщил о предотвращении попытки нарушения госграницы РФ диверсионно-разведывательной группой с Украины. Киев информацию о попытке вторжения диверсантов на территорию России опроверг.