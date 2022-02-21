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Бортников: Один из украинских диверсантов захвачен в плен

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Директор ФСБ России заявил о том, что украинский военный захвачен в плен.

«Один из военнослужащих Украины захвачен в плен», — доложил 21 февраля Александр Бортников президенту на заседании Совбеза, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, во время боя российская сторона уничтожила группы украинских диверсантов. Сейчас ситуация на границе стабильная.

Южный военный округ ранее сообщил о предотвращении попытки нарушения госграницы РФ диверсионно-разведывательной группой с Украины. Киев информацию о попытке вторжения диверсантов на территорию России опроверг.

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Комментарии (25)

Modest_5e4ce41f7533b
Судя по телевизионной картинке там ДНР атакуют многочисленные батальоны супостатов, а пленных и убитых почти нет.
ShkVAl
Топографию не учили. Вот и вышли не туда.
dragvs
Диверсанты на БМП, че за бред? Лапша на уши. Скорее всего постановка помех для GPS, а там срочники без ориентирования. Либо 100% постановка.
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