Российские военные остановили диверсионно-разведывательную группу с Украины. Уничтожены две БМП украинской армии

Южный военный округ сообщил о предотвращении попытки нарушения Госграницы РФ диверсионно-разведывательной группой с Украины.
«Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение Государственной границы России диверсионно-разведывательной группой с территории Украины», — сообщает 21 февраля РИА Новости.
В ходе операции, утверждает округ, были ликвидированы 5 нарушителей. Кроме того, согласно их заявлению, были уничтожены две БМП, которые направлялись для эвакуации диверсантов.
Среди российских солдат потерь нет.