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Российские военные остановили диверсионно-разведывательную группу с Украины. Уничтожены две БМП украинской армии

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Южный военный округ сообщил о предотвращении попытки нарушения Госграницы РФ диверсионно-разведывательной группой с Украины.

«Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение Государственной границы России диверсионно-разведывательной группой с территории Украины», — сообщает 21 февраля РИА Новости.

В ходе операции, утверждает округ, были ликвидированы 5 нарушителей. Кроме того, согласно их заявлению, были уничтожены две БМП, которые направлялись для эвакуации диверсантов.

Среди российских солдат потерь нет.

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Комментарии (76)

Nothing
))) да накакать на ваше "повышение градуса" вам сказали в стойло пройти? Только тапки вытереть не забудь! )))
chip1
Здравствуй, мама, пишу тебе из горящего танка, извини за неровный почерк, раскаленная сталь капает за шиворот с горящей танковой башни... (с)
266191188
Обнаглели эти украинцы. Так и нарываются, чтобы их уничтожали.
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