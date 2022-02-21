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В Петербурге объявили «жёлтый» уровень опасности из-за ухудшения погоды

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По информации Росгидрометцентра, на территории Петербурга с 21:00 понедельника до 09:00 часов вторника, 22 февраля, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за снега, местами сильного, с обледенением. Об этом во второй половине дня 21 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Напомним, что «жёлтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду. Водителей просят проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также особую осторожность рекомендуют проявлять пешеходам.

«Фонтанка» писала, что в Петербург пришёл очередной циклон. Городское ГУ МЧС предупреждает: во вторник, 22 февраля, ожидается сильный снегопад.

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Комментарии (2)

VKuser199962806
Вы уже достали истерить по любому поводу. Зимой снег пошёл, ЖЁЛТЫЙ уровень сразу. Это Питер, а не Баку, где снег раз в 5 лет.
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