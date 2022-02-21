В Петербурге объявили «жёлтый» уровень опасности из-за ухудшения погоды

По информации Росгидрометцентра, на территории Петербурга с 21:00 понедельника до 09:00 часов вторника, 22 февраля, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за снега, местами сильного, с обледенением. Об этом во второй половине дня 21 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.



Напомним, что «жёлтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду. Водителей просят проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также особую осторожность рекомендуют проявлять пешеходам.

