В Петербурге объявили «жёлтый» уровень опасности из-за ухудшения погоды

По информации Росгидрометцентра, на территории Петербурга с 21:00 понедельника до 09:00 часов вторника, 22 февраля, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за снега, местами сильного, с обледенением. Об этом во второй половине дня 21 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.
Напомним, что «жёлтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду. Водителей просят проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также особую осторожность рекомендуют проявлять пешеходам.
«Фонтанка» писала, что в Петербург пришёл очередной циклон. Городское ГУ МЧС предупреждает: во вторник, 22 февраля, ожидается сильный снегопад.