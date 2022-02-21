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Во власти очередного циклона. В Петербурге ждут сильный снег

В Петербург пришёл очередной циклон. Городское ГУ МЧС предупреждает: во вторник, 22 февраля, ожидается сильный снегопад.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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«Сегодня Северная столица окажется в передней части очередного североатлантического циклона, названного нашими британскими коллегами «Франклин» (или «Антония», по немецкой версии). Выходя своим центром на север Балтийского моря, он закроет небо плотными облаками, вызовет небольшой снег, местами переходящий в мокрый снег, и ближе к вечеру сделает порывистым ветер. На дорогах и тротуарах возможна гололедица», — предупреждает ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Атмосферное давление сегодня будет падать и составит 739 мм рт. ст., что существенно ниже нормы. В ночь на вторник также ожидаются ветер и сильные осадки.

По прогнозу «Яндекса», сегодняшний день может стать рекордным 21-м февраля за последние 10 лет по осадкам — ожидается 3,9 мм дождя со снегом.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

Penetrator9000
Так сильный снег или небольшой снег?
260569221
Какой снег то?? Весна как бы уже
James Cook
"...- Выходя своим центром на север Балтийского моря, он закроет небо плотными облаками, вызовет НЕБОЛЬШОЙ СНЕГ, местами переходящий в мокрый снег, .."
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