«Антониа» обещает Петербургу снежные заносы. Но 23 февраля и у погоды будет праздник

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 февраля ночью и утром местами туман. Во второй половине дня небольшой или умеренный мокрый снег. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до минус 2–4 градусов, в 7 часов утра она составляет минус 0,6 градуса, а днем поднимется до 0 — плюс 2. На дорогах гололедица. Атмосферное давление днем будет понижаться.



Сегодняшний плюс 1 при повышенной влажности воздуха 80% будет ощущаться как минус 4, сообщает «Яндекс». Дождя со снегом, по данным сервиса, за сутки выпадет 3,9 мм. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день бывает паcмурно, как и сегодня, от минус 14 до 0 градусов. Самое холодное 21 февраля выдалось в 1963 году, минус 25, а самое тёплое — в 1990 году, плюс 6 градусов.

