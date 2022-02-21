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«Антониа» обещает Петербургу снежные заносы. Но 23 февраля и у погоды будет праздник

Февральская «весна» продолжается. Температура в Петербурге гуляет вокруг нуля, в прогнозе синоптиков не только снег, но и туман. В среду же должно быть без осадков.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 февраля ночью и утром местами туман. Во второй половине дня небольшой или умеренный мокрый снег. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до минус 2–4 градусов, в 7 часов утра она составляет минус 0,6 градуса, а днем поднимется до 0 — плюс 2. На дорогах гололедица. Атмосферное давление днем будет понижаться.

Сегодняшний плюс 1 при повышенной влажности воздуха 80% будет ощущаться как минус 4, сообщает «Яндекс». Дождя со снегом, по данным сервиса, за сутки выпадет 3,9 мм. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день бывает паcмурно, как и сегодня, от минус 14 до 0 градусов. Самое холодное 21 февраля выдалось в 1963 году, минус 25, а самое тёплое — в 1990 году, плюс 6 градусов.

Завтра, по информации СЗ УГМС, будет от минус 2 до плюс 2, а снегопад усилится. На дорогах вероятны снежные заносы, сложная обстановка.

Первая половина недели в Центральной России пройдёт под влиянием ненастного североатлантического циклона «Антониа», предсказывает центр «Фобос».

«На погоде Северо-Запада скажется влияние циклонов, поэтому будет сыпать снег, на юге региона переходящий в дожди. Дневная температура на севере и востоке региона -3… +2 градуса, в юго-западной части — до 0… +5 градусов. <...> В Санкт-Петербурге время от времени пройдёт снег вперемешку с дождём, и только в среду вероятность осадков невелика. Дневная температура +1… +4 градуса, в середине периода — на 2–3 градуса прохладнее», — отмечают метеорологи «Фобоса».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

266946702
Пора жалобу писать, коллективную.
"Снег,да снег круго-о-ом!
Сердце грусть берет..."
инкогнитто
Кем будет ощущаться как минус 4, Яндекс не уточняет? Людям с Чукотки будет ощущаться как плюс2?
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