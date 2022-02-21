Производители зафиксировали цену на сахар до конца июля

Цены на продукцию для продажи в розницу заморозили 20 агрохолдингов, обеспечивающих 93% производимого в стране сахара. Они приняли такие меры по рекомендации Минсельхоза и ФАС России. Ограничение будет действовать до 31 июля 2022 года включительно.



«Данная мера позволит обеспечить стабильную ситуацию на рынке социально значимой продукции и прозрачное ценообразование. Для достижения комплексного эффекта Минсельхоз России также считает целесообразным разработать соответствующие рекомендации и для торговых политик предприятий розничной торговли», — говорится в сообщении министерства.

