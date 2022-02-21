FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +1
75.76р86.15р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!ЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Производители зафиксировали цену на сахар до конца июля

Ключевые российские производители сахара зафиксировали отпускную цену на продукт на уровне 47 рублей за килограмм. Об этом 21 февраля сообщили в Минсельхозе.

12
Печать

Цены на продукцию для продажи в розницу заморозили 20 агрохолдингов, обеспечивающих 93% производимого в стране сахара. Они приняли такие меры по рекомендации Минсельхоза и ФАС России. Ограничение будет действовать до 31 июля 2022 года включительно.

«Данная мера позволит обеспечить стабильную ситуацию на рынке социально значимой продукции и прозрачное ценообразование. Для достижения комплексного эффекта Минсельхоз России также считает целесообразным разработать соответствующие рекомендации и для торговых политик предприятий розничной торговли», — говорится в сообщении министерства.

На прошлой неделе комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга также с оглядкой на Минсельхоз, Минпромторг и ФАС предложил ретейлерам ограничить наценку на социально значимые продукты, включая сахар.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

267086865
А на мясо...рыбу, сыр? Ну ни ем я сладкого, а теперь придется...ну и фиг с ним что слипнется))).
12983743123
Что с бензином?
Ё моё
Сахаром можно запастись в июле, а всем остальным - сейчас.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний