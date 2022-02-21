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Госдеп США призвал американцев экстренно покинуть Украину. Коммерческих рейсов может больше и не быть

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Государственный департамент США призвал граждан страны немедленно выехать с территории Украины.

«Продолжаем призывать граждан США немедленно покинуть Украину коммерческими или частными средствами из-за возросшей угрозы военных действий», — говорится 21 февраля в заявлении на сайте Госдепа.

Американцев предупреждают, что конфликт может «серьезно ограничить» коммерческие авиаперевозки.

Госдеп считает, что ситуация с безопасностью на Украине «непредсказуема».

Накануне посольство США объяснило свое предупреждение об угрозе терактов в России.

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Комментарии (7)

nuga
Готовят теракт не иначе.Сами нагнетали обстановку о вторжении России,а как началось вторжение и обстрел ДНР и ЛНР,так это другое,как и геноцид по Шольцу в первую войну 2014 года.Империализм стал реально опасен народам.Вначале ковид,теперь войну развязали.
266410437
Писали, что МО РФ с 21 числа снова закрыл воздух на Азовским морем.
Athair
Вот как американцы подрубают экономику Украины. После таких заявлений, даже если никаких военных действий не будет - мало кто туда рискнет вложиться. С такими "друзьями" никаких врагов не надо...
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