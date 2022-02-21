Госдеп США призвал американцев экстренно покинуть Украину. Коммерческих рейсов может больше и не быть

Государственный департамент США призвал граждан страны немедленно выехать с территории Украины.
«Продолжаем призывать граждан США немедленно покинуть Украину коммерческими или частными средствами из-за возросшей угрозы военных действий», — говорится 21 февраля в заявлении на сайте Госдепа.
Американцев предупреждают, что конфликт может «серьезно ограничить» коммерческие авиаперевозки.
Госдеп считает, что ситуация с безопасностью на Украине «непредсказуема».
Накануне посольство США объяснило свое предупреждение об угрозе терактов в России.