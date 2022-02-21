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Посольство США объяснило свое предупреждение об угрозе терактов в России

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В посольстве США объяснили ранее выпущенное предупреждение о возможности терактов в России.

Как заявили дипломаты 21 февраля РИА Новости, причиной для появления предупреждения стали сообщения в СМИ о волне «минирований» в Москве, Петербурге и других городах. В дипмиссии посчитали, что должны предупредить об этом своих граждан. Отметим, «минирования» по телефону или по электронной почте стали привычным явлением в России в последние годы, в посольстве США не пояснили, почему решили обратить внимание на сообщения в СМИ именно сейчас.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле проверяют сообщения американской дипмиссии. Глава МИД РФ Мария Захарова интересовалась, передавали ли американские силовики информацию о терактах своим коллегам в России. Однако, как выяснилось, источником данных для американских дипломатов стала российская пресса.

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Комментарии (2)

274416255
Судя по всему на Лубянке начали готовить очередной "взрыв в метро". Организованный "украинскими карателями". С участием актёров или без таковых. Посмотрим. Стукач с Лубянки инфу слил оперативненько.
Pilat
Ну видимо госдеповские кураторы свидомых минеров знают лучше всех, когда нужно предупреждать своих граждан.
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