Посольство США объяснило свое предупреждение об угрозе терактов в России

В посольстве США объяснили ранее выпущенное предупреждение о возможности терактов в России.
Как заявили дипломаты 21 февраля РИА Новости, причиной для появления предупреждения стали сообщения в СМИ о волне «минирований» в Москве, Петербурге и других городах. В дипмиссии посчитали, что должны предупредить об этом своих граждан. Отметим, «минирования» по телефону или по электронной почте стали привычным явлением в России в последние годы, в посольстве США не пояснили, почему решили обратить внимание на сообщения в СМИ именно сейчас.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле проверяют сообщения американской дипмиссии. Глава МИД РФ Мария Захарова интересовалась, передавали ли американские силовики информацию о терактах своим коллегам в России. Однако, как выяснилось, источником данных для американских дипломатов стала российская пресса.