Посольство США объяснило свое предупреждение об угрозе терактов в России

В посольстве США объяснили ранее выпущенное предупреждение о возможности терактов в России.



Как заявили дипломаты 21 февраля РИА Новости, причиной для появления предупреждения стали сообщения в СМИ о волне «минирований» в Москве, Петербурге и других городах. В дипмиссии посчитали, что должны предупредить об этом своих граждан. Отметим, «минирования» по телефону или по электронной почте стали привычным явлением в России в последние годы, в посольстве США не пояснили, почему решили обратить внимание на сообщения в СМИ именно сейчас.

