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«Лёгкими, ритмичными постукиваниями». Петербуржцы сняли на видео «ковшовую» уборку города ото льда

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На Песочной набережной в очередной раз заметили оригинальную зимнюю уборку. Видео с экскаватором, разбивающим на дороге ледяную корку, отправил «Фонтанке» 21 февраля петербуржец Алексей.

Читатель «Фонтанки» Алексей

Как пояснили нашему изданию в городском комитете по благоустройству, к такому способу борьбы с наледью специалисты прибегают в исключительных случаях. Экскаватор нужен, когда ледяной нарост на асфальте достигает 15–20 и больше сантиметров — его не берет ни лопата, ни кирка, ни отбойный молоток.

«Лёгкими, ритмичными постукиваниями ковш экскаватора разрушает структуру льда, затем очень аккуратно снимает его с проезжей части или тротуара. Безусловно, данная процедура требует от механизатора превосходного владения техникой и достаточной осторожности, чтобы не повредить покрытие дорожного полотна», — отметили в ведомстве.

Отметим, что на видео действие разворачивается возле офиса Ленинградской областной электросетевой компании на Песочной набережной, 42.

Ранее такую же экскаваторную уборку заметили на площади Восстания.

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Комментарии (6)

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Это все для беженцев, чтобы они чувстовали себя как дома - воронки и ямы на дорогах
Гангрена
всё сгнило, путинская вертикаль пожирает сама себя, даже войнушки не помогут, пора собирать чемоданы и молить о том, чтобы тебя не нашла нормальная власть.
Лёха Петров
Петербуржцы сняли на видео «ковшовую» уборку города ото льда... и асфальта.
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