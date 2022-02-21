«Лёгкими, ритмичными постукиваниями». Петербуржцы сняли на видео «ковшовую» уборку города ото льда

На Песочной набережной в очередной раз заметили оригинальную зимнюю уборку. Видео с экскаватором, разбивающим на дороге ледяную корку, отправил «Фонтанке» 21 февраля петербуржец Алексей.

Как пояснили нашему изданию в городском комитете по благоустройству, к такому способу борьбы с наледью специалисты прибегают в исключительных случаях. Экскаватор нужен, когда ледяной нарост на асфальте достигает 15–20 и больше сантиметров — его не берет ни лопата, ни кирка, ни отбойный молоток.



«Лёгкими, ритмичными постукиваниями ковш экскаватора разрушает структуру льда, затем очень аккуратно снимает его с проезжей части или тротуара. Безусловно, данная процедура требует от механизатора превосходного владения техникой и достаточной осторожности, чтобы не повредить покрытие дорожного полотна», — отметили в ведомстве.

