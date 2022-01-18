На улице Восстания в Петербурге экскаватор на глазах прохожих исполнил «танец» с ковшом, убирая лед на тротуаре

На улице Восстания в Петербурге заметили экскаватор, который исполнял причудливый танец с использованием ковша. Массивная конструкция в своем собственном ритме резко ударяла по ледяной корке, образовавшейся на тротуаре.
«Это сейчас такая система уборки с разбиванием асфальта?» — 18 января поинтересовался пользователь социальной сети «ВКонтакте», который опубликовал видеозапись увиденного в группе «ДТП и ЧП».
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
В комитете по благоустройству города объяснили, что такой механизм скола наледи не исключен и может быть использован при должной аккуратности. «Но в первую очередь дорожники должны использовать противогололедные материалы», — добавили там. По словам чиновников, ковш отрегулирован таким образом, чтобы проводить уборку без вреда для асфальта.