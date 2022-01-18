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На улице Восстания в Петербурге экскаватор на глазах прохожих исполнил «танец» с ковшом, убирая лед на тротуаре

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На улице Восстания в Петербурге заметили экскаватор, который исполнял причудливый танец с использованием ковша. Массивная конструкция в своем собственном ритме резко ударяла по ледяной корке, образовавшейся на тротуаре.

«Это сейчас такая система уборки с разбиванием асфальта?» — 18 января поинтересовался пользователь социальной сети «ВКонтакте», который опубликовал видеозапись увиденного в группе «ДТП и ЧП».

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

В комитете по благоустройству города объяснили, что такой механизм скола наледи не исключен и может быть использован при должной аккуратности. «Но в первую очередь дорожники должны использовать противогололедные материалы», — добавили там. По словам чиновников, ковш отрегулирован таким образом, чтобы проводить уборку без вреда для асфальта.

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Комментарии (1)

Скуби ду
Вот они нанотехнологии, такой бред даже в армии не происходит. Это вам россияне и петербуржцы за место сотен тысяч дворников которых комитет по благоустройству нанял на работу. Боты, в незалежной так же чистят или там дворники, а то вы про Украину знаете больше чем про свою страну
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