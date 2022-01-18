На улице Восстания в Петербурге экскаватор на глазах прохожих исполнил «танец» с ковшом, убирая лед на тротуаре

На улице Восстания в Петербурге заметили экскаватор, который исполнял причудливый танец с использованием ковша. Массивная конструкция в своем собственном ритме резко ударяла по ледяной корке, образовавшейся на тротуаре.



«Это сейчас такая система уборки с разбиванием асфальта?» — 18 января поинтересовался пользователь социальной сети «ВКонтакте», который опубликовал видеозапись увиденного в группе «ДТП и ЧП».