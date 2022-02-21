Снежная лавина с крыши завалила мать с детьми в Чебоксарах и чуть не сделала то же в Татарстане

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Закон парных случаев сработал в разных регионах России 20 февраля. За полдня снег с крыши зданий упал на женщин с двумя детьми в Чувашии и Татарстане. В первом случае откапывать семью из завалов пришлось прохожим. Во втором мать успела увернуться и оттащить детей. Спасение попало на камеру.
Во втором часу дня воскресенья возле дома 3А на Октябрьской улице села Песчаные Ковали в Лаишевском районе Татарстана лавина снега, сошедшая с крыши здания, едва не завалила женщину с двумя детьми, сообщает 21 февраля прокуратура республики. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как маленький ребенок играет в снегу у дороги, а рядом стоит женщина с малышом на руках. Она подходит к ребенку, берет его за руку, и тут с грохотом прямо на них валится снег. Женщина среагировала молниеносно и успела вместе с детьми отбежать за машину, оказавшись вне зоны поражения.
Прокуратура Татарстана начала проверку. Известно, что ранее районная прокуратура объявляла руководителю управляющей компании, в чьем ведении находится дом, предостережение о недопустимости нарушения закона. Надзорное ведомство даст правовую оценку работе коммунальных служб. Решается вопрос о возбуждении административного дела.
Аналогичный случай произошел уже вечером 20 февраля в Чебоксарах, но там потерпевшим увернуться от лавины не получилось. Около 18 часов с крыши бара на улице Гастелло сошел снег, завалив проходившую рядом 37-летнюю женщину с двумя детьми 4 и 6 лет, сообщает пресс-служба СУ СК Чувашии. Со слов матери, снег упал с козырька здания, и из-за его тяжести потерпевшие не могли выбраться из-под завала сами — их откопали прохожие. Всех троих доставили в больницу. Дети какого-либо вреда здоровью не получили, а у матери диагностировали ушибы мягких тканей головы и шейного отдела позвоночника. Сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает, и всех троих отпустили домой, пишет прокуратура региона.
Прокуратура Чебоксар выясняет все обстоятельства произошедшего и устанавливает, кто ответственен за уборку снега на крыше этого здания. Следственный комитет республики организовал доследственную проверку по признакам состава преступления, предусмотренного по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).