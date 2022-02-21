Снежная лавина с крыши завалила мать с детьми в Чебоксарах и чуть не сделала то же в Татарстане

Видео: Челнинские известия / YouTube

Закон парных случаев сработал в разных регионах России 20 февраля. За полдня снег с крыши зданий упал на женщин с двумя детьми в Чувашии и Татарстане. В первом случае откапывать семью из завалов пришлось прохожим. Во втором мать успела увернуться и оттащить детей. Спасение попало на камеру.

Во втором часу дня воскресенья возле дома 3А на Октябрьской улице села Песчаные Ковали в Лаишевском районе Татарстана лавина снега, сошедшая с крыши здания, едва не завалила женщину с двумя детьми, сообщает 21 февраля прокуратура республики. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как маленький ребенок играет в снегу у дороги, а рядом стоит женщина с малышом на руках. Она подходит к ребенку, берет его за руку, и тут с грохотом прямо на них валится снег. Женщина среагировала молниеносно и успела вместе с детьми отбежать за машину, оказавшись вне зоны поражения.