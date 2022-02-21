Весна начнётся с магнитных бурь. Готовьтесь по расписанию

В ближайшие дни состояние магнитосферы Земли может быть возмущённым, но до магнитных бурь не дойдёт. А март обещает быть богатым на магнитные бури. Об этом 21 февраля сообщает центр «Фобос» со ссылкой на прогноз Лаборатории рентгеновской астрономии солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН.



Опасными днями могут стать 3 и 4 марта — четверг и пятница. 3-го вероятна небольшая активность, а 4-го — настоящая магнитная буря.



«Повышенная солнечная активность ожидается в середине месяца, 11 и 12 марта. Магнитная буря оценивается в 4 балла, но ученые заверяют — ни ее продолжительность, ни вполне ощутимый по метеорологическим показателям уровень опасности на деле не принесут большого дискомфорта и серьезных последствий. Ровно через неделю ситуация повторится — землю накроет магнитная буря 18–19 марта. Её интенсивность также будет невысока, ощутимых последствий для метеочувствительных людей не ожидается», — отмечается в сообщении.

