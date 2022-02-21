Инфекционист: Вероятно, пик «омикрона» в России пройден

Вероятно, пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в России пройден. Об этом свидетельствуют официальные данные статистики заболеваемости, заявил 21 февраля доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
Он рассказал РИА Новости, что положительная динамика по заболеваемости отмечается в крупных регионах, включая Москву. По словам Вознесенского, есть предположение, что коллективный иммунитет подрастает до «значимых уровней» — благодаря высокой заболеваемости за последние два месяца.
Напомним, в России за последние сутки выявили 152 337 новых случаев COVID-19. Наблюдается спад заболеваемости после выходных, но эксперты не раз связывали это с тем, что в воскресенье и субботу люди меньше обращаются к медикам, дожидаясь будней.
Петербург пока остается на первом месте по заболеваемости в стране — за сутки здесь выявили более 9 тысяч новых случаев.