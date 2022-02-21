Инфекционист: Вероятно, пик «омикрона» в России пройден

Он рассказал РИА Новости , что положительная динамика по заболеваемости отмечается в крупных регионах, включая Москву. По словам Вознесенского, есть предположение, что коллективный иммунитет подрастает до «значимых уровней» — благодаря высокой заболеваемости за последние два месяца.

Напомним, в России за последние сутки выявили 152 337 новых случаев COVID-19. Наблюдается спад заболеваемости после выходных, но эксперты не раз связывали это с тем, что в воскресенье и субботу люди меньше обращаются к медикам, дожидаясь будней.



Петербург пока остается на первом месте по заболеваемости в стране — за сутки здесь выявили более 9 тысяч новых случаев.

