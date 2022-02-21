В России традиционный спад заболеваемости коронавирусом после выходных. Петербург удерживает первое место в стране

Заболеваемость показывает уже традиционный спад после выходных, когда люди меньше обращаются к врачам. Накануне было зафиксировано 170 699 заболевших. При этом Петербург сохраняет за собой первое место в стране по этому показателю — 9 043 случая ( 16 599 накануне). Ранее эксперты не раз связывали спад заболеваемости после выходных с тем, что в воскресенье и субботу люди меньше обращаются к медикам, дожидаясь будней.

Летальная статистика в России остается примерно на одном уровне: 735 смертей за сутки (745 вчера), из них 80 в Петербурге (89 накануне).

