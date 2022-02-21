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В России традиционный спад заболеваемости коронавирусом после выходных. Петербург удерживает первое место в стране

За последние сутки в России выявили 152 337 новых случаев COVID-19. Об этом 21 февраля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

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Заболеваемость показывает уже традиционный спад после выходных, когда люди меньше обращаются к врачам. Накануне было зафиксировано 170 699 заболевших. При этом Петербург сохраняет за собой первое место в стране по этому показателю — 9 043 случая (16 599 накануне). Ранее эксперты не раз связывали спад заболеваемости после выходных с тем, что в воскресенье и субботу люди меньше обращаются к медикам, дожидаясь будней.

Летальная статистика в России остается примерно на одном уровне: 735 смертей за сутки (745 вчера), из них 80 в Петербурге (89 накануне).

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Комментарии (2)

AndrewBarsik
735 умерших человек в сутки! США и Великобритания, вместе взятые, в годы Второй мировой войны в результате боевых действий в среднем в день теряли меньше. И это называется "спадом"! А я считаю, что это называется истреблением.
Grend
Ждем нетрадиционного спада
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