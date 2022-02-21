Маленькая Вера надеется на помощь неравнодушных людей

Пятнышко на подбородке поначалу не вызывало особого беспокойства — в роддоме сказали, что это гемангиома и со временем она либо пройдёт сама, либо её можно будет легко убрать с помощью лазера. Каждый месяц Вера приходила на осмотр в кабинет онколога. Сначала пятнышко было красноватым, но начиная с шести месяцев оно начало темнеть. Тогда врачи изменили первоначальный диагноз. Так безобидная гемангиома превратилась в страшный невус.

Вера — единственный и долгожданный ребёнок. Были годы обследований и несколько неудачных попыток ЭКО, прежде чем беременность наступила. Именно поэтому родители и выбрали для дочки такое имя.

Опасность невуса в том, что в любой момент он может переродиться в рак кожи. Триггером может стать солнечный свет, ушиб или царапина, даже внутренние процессы в организме. Вероятность перерождения очень высокая, поэтому откладывать операцию нельзя.



Убрать невус быстро наиболее щадящим способом и практически без шрамов могут специалисты одной из петербургских клиник, где большой опыт подобных операций.



Но лечение платное, операция стоит 344 030 рублей. Для семьи Веры, которая живёт в Ижевске, это очень большие деньги. Кроме того, нужно будет также оплачивать переезды, проживание и другие накладные расходы во время лечения в Петербурге. Справиться своими силами и спасти любимую дочку без помощи они не смогут.



Родители девочки обратились за помощью в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор. На данный момент собрано 15 % от необходимой суммы.



«Сумма действительно небольшая. При поддержке неравнодушных людей закрыть этот сбор можно очень быстро. А время для Веры крайне важно. Поэтому мы просим вас помочь девочке и сделать пожертвование прямо сейчас», — попросили в фонде.

