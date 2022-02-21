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Песков: Путин и Макрон ночью еще раз обсудили Украину

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Пресс-секретарь российского президента подтвердил, что Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили Украину во время телефонного разговора.

«Около часа ночи по инициативе президента Макрона состоялся второй за день телефонный разговор лидеров России и Франции», — приводит 21 февраля РИА Новости заявление Дмитрия Пескова.

По его словам, лидеры подчеркнули важность диалога по линии министерств иностранных дел и политсоветников.

Представитель Кремля отметил, что в ближайшее время должны пройти контакты между Россией и Францией на уровне глав МИД.

Ранее французские СМИ сообщили, что лидеры двух стран в воскресенье побеседовали дважды.

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Комментарии (8)

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У Макрона скоро выборы вот его и бодрит.
Brit
Мечтает разделить судьбу Саркози, закрывшего глаза на 08.08.08.
Cashmare
воспитанные люди после девяти вечера не звонят )
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