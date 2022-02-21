Песков: Путин и Макрон ночью еще раз обсудили Украину

Пресс-секретарь российского президента подтвердил, что Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили Украину во время телефонного разговора.



«Около часа ночи по инициативе президента Макрона состоялся второй за день телефонный разговор лидеров России и Франции», — приводит 21 февраля РИА Новости заявление Дмитрия Пескова.



По его словам, лидеры подчеркнули важность диалога по линии министерств иностранных дел и политсоветников.



Представитель Кремля отметил, что в ближайшее время должны пройти контакты между Россией и Францией на уровне глав МИД.

