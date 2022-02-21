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BFM: Макрон и Путин в воскресенье побеседовали дважды

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Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье дважды созванивался с президентом России Владимиром Путиным, проинформировал 21 февраля французский телеканал BFM.

«Новый звонок — в тот же день. Эммануэль Макрон снова поговорил по телефону с Владимиром Путиным в воскресенье», — отмечается в сообщении телеканала.

Второй разговор лидеров длился в течение часа. Детали не сообщаются.

Первый разговор Путина и Макрона состоялся утром 20 февраля. Елисейский дворец объявил, что политики договорились о возобновлении работы в «нормандском формате» и о встрече трёхсторонней контактной группы, которая призвана выработать обязательства по прекращению огня на линии соприкосновения в Донбассе. Затем Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, и тот пообещал соблюдать режим прекращения огня в Донбассе и не реагировать на провокации.

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Комментарии (7)

SNOW
Мсье Макрон назначен куратором Путина. Обычная практика инструктажа подопечного.
263836471
Те страны, с которыми мы раньше воевали, теперь нас понимают хорошо.... Другой путь есть, или его нет?
nuga
Макрон тот ещё болтун.Не наговорился в Москве.
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