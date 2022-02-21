BFM: Макрон и Путин в воскресенье побеседовали дважды

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье дважды созванивался с президентом России Владимиром Путиным, проинформировал 21 февраля французский телеканал BFM.

«Новый звонок — в тот же день. Эммануэль Макрон снова поговорил по телефону с Владимиром Путиным в воскресенье», — отмечается в сообщении телеканала.



Второй разговор лидеров длился в течение часа. Детали не сообщаются.



Первый разговор Путина и Макрона состоялся утром 20 февраля. Елисейский дворец объявил, что политики договорились о возобновлении работы в «нормандском формате» и о встрече трёхсторонней контактной группы, которая призвана выработать обязательства по прекращению огня на линии соприкосновения в Донбассе. Затем Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, и тот пообещал соблюдать режим прекращения огня в Донбассе и не реагировать на провокации.

