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Обгон в Пермском крае закончился разорванной «Ладой» и четырьмя погибшими

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Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
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Страшная авария унесла четыре жизни ночью 21 февраля в Пермском крае. Легковой автомобиль буквально разорвало от столкновения с автоцистерной. Выжила одна пассажирка.

В половине третьего часа ночи на 20-м километре трассы Соликамск — Красновишерск 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-2111, двигаясь в сторону Соликамска, пошел на обгон, но не справился с управлением. «Лада» столкнулась с грузовиком МАЗ под управлением 61-летнего жителя Березников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

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В результате ДТП водитель и трое пассажиров «Лады» скончались от полученных травм. Еще одну пассажирку легковой машины госпитализировали с тяжелыми травмами. Полиция ведет проверку по факту произошедшего и устанавливает все обстоятельства аварии.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

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Комментарии (1)

sektor7
Добре.
Никого не жалко. Никого
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