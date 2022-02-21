Обгон в Пермском крае закончился разорванной «Ладой» и четырьмя погибшими

Страшная авария унесла четыре жизни ночью 21 февраля в Пермском крае. Легковой автомобиль буквально разорвало от столкновения с автоцистерной. Выжила одна пассажирка.
В половине третьего часа ночи на 20-м километре трассы Соликамск — Красновишерск 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-2111, двигаясь в сторону Соликамска, пошел на обгон, но не справился с управлением. «Лада» столкнулась с грузовиком МАЗ под управлением 61-летнего жителя Березников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
В результате ДТП водитель и трое пассажиров «Лады» скончались от полученных травм. Еще одну пассажирку легковой машины госпитализировали с тяжелыми травмами. Полиция ведет проверку по факту произошедшего и устанавливает все обстоятельства аварии.