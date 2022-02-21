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«Только если Россия не вторгнется на Украину». Путин и Байден приняли предложение Макрона о проведении саммита

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Президент Франции Эммануэль Макрон предложил своим коллегам из России и США Владимиру Путину и Джо Байдену провести между ними саммит по вопросам безопасности. Они согласились, сообщается в публикации на сайте Елисейского дворца.

«Он [Макрон] предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин приняли принцип такого саммита», — говорится в сообщении.

Отмечается, что саммит пройдет только в том случае, если Россия не вторгнется на Украину. Подготовить повестку встречи должны министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече 24 февраля.

«Фонтанка» писала, что накануне Макрон дважды созванивался с Путиным. Сообщалось, что что политики договорились о возобновлении работы в «нормандском формате» и о встрече трёхсторонней контактной группы, которая призвана выработать обязательства по прекращению огня на линии соприкосновения в Донбассе.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны Украины и объявили о временной эвакуации граждан в Россию.

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Комментарии (1)

SNOW
Чтобы не нарушать традиций встреча должна быть проведена в Мюнхене.
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