«Только если Россия не вторгнется на Украину». Путин и Байден приняли предложение Макрона о проведении саммита

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил своим коллегам из России и США Владимиру Путину и Джо Байдену провести между ними саммит по вопросам безопасности. Они согласились, сообщается в публикации на сайте Елисейского дворца.
«Он [Макрон] предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин приняли принцип такого саммита», — говорится в сообщении.
Отмечается, что саммит пройдет только в том случае, если Россия не вторгнется на Украину. Подготовить повестку встречи должны министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече 24 февраля.
«Фонтанка» писала, что накануне Макрон дважды созванивался с Путиным. Сообщалось, что что политики договорились о возобновлении работы в «нормандском формате» и о встрече трёхсторонней контактной группы, которая призвана выработать обязательства по прекращению огня на линии соприкосновения в Донбассе.