«Только если Россия не вторгнется на Украину». Путин и Байден приняли предложение Макрона о проведении саммита

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил своим коллегам из России и США Владимиру Путину и Джо Байдену провести между ними саммит по вопросам безопасности. Они согласились, сообщается в публикации на сайте Елисейского дворца.



«Он [Макрон] предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин приняли принцип такого саммита», — говорится в сообщении.

