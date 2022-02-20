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С возвращением домой! Лахта Центр примерил на себя олимпийские цвета

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Олимпиада в Пекине подошла к концу, и скоро все наши спортсмены вернутся на Родину. В честь этого события Лахта Центр изменил подсветку. Теперь башня такая же яркая, как олимпийский флаг. «Фонтанка» 20 февраля любовалась доминантой в новых цветах.

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По итогам Олимпиады сборная России завоевала 32 медали — 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. По общему количеству это лучший результат в отечественной истории и второе место в Пекине-2022. О том, как прошел последний день — читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (8)

Antygona
Если честно, из моего окна эта подсветка выглядит жутковато, как будто верхние этажи, реально, полыхают и даже обуглились уже.
Coulthard
Вот эта да! Вот это мы могём! Кукурузину в разноцветные лампочки нарядить. Как папуасы с бусами, и это в 21 веке!
Maik5
Что за вонючий проигрыватель видео? Настроек нет, звук не убавить...
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