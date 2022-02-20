С возвращением домой! Лахта Центр примерил на себя олимпийские цвета

Олимпиада в Пекине подошла к концу, и скоро все наши спортсмены вернутся на Родину. В честь этого события Лахта Центр изменил подсветку. Теперь башня такая же яркая, как олимпийский флаг. «Фонтанка» 20 февраля любовалась доминантой в новых цветах.
По итогам Олимпиады сборная России завоевала 32 медали — 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. По общему количеству это лучший результат в отечественной истории и второе место в Пекине-2022. О том, как прошел последний день — читайте в материале «Фонтанки».