«Попросил зайти в подсобку, чтобы ограбить». Полиция показала допрос подозреваемого в убийстве девушки из секс-шопа

Пресс-центр МВД опубликовал 20 февраля видео допроса жителя Петербурга, который подозревается в нанесении смертельных ножевых ранений сотруднице секс-шопа. На кадрах задержанный в съемной квартире на Джона Рида рассказывает фабулу событий пятничного вечера.

По словам 30-летнего мужчины, он зашел в магазин для взрослых на Дыбенко с целью ограбления. Однако ему помешал другой покупатель. Пришлось нарезать круги и дожидаться, когда секс-шоп закроется. В одиннадцатом часу вечера он вернулся, навстречу в первый зал вышла девушка-консультант.

«Я пригрозил ей ножом, пригласил ее в подсобку, чтобы ограбить. Она сказала, что сейчас нажмет кнопку, и я сорвался, ударил ее ножом несколько раз», — сбивчиво рассказал задержанный, сидя на кровати.

Девушка-консультант по имени Ольга, умирая, успела позвонить коллеге по работе. Приехавшие медики уже не могли ей помочь. Сегодня Ольге исполнилось бы 34 года. Когда оперативник спросил мужчину, что он забрал из магазина, петербуржец ответил: «Два массажера, мужских стимулятора». Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, подозреваемый передан сотрудникам СК.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказал, что происходило в магазине в пятницу и показала часть записи с камер видеонаблюдения.