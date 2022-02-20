Глава СК России Бастрыкин поручил расследовать гибель мирных жителей Донбасса

Уголовные дела по факту гибели мирных жителей в самопровозглашенной Луганской народной республике поручил возбудить председатель Следкома России Александр Бастрыкин, сообщает 20 февраля пресс-служба ведомства.
Поводом, как заявляют в ведомстве, послужила атака украинских штурмовиков отряда народной милиции при попытке форсирования реки Северский Донец в районе поселка Пионерское, во время которой, предположительно, и погибли мирные жители. Позже в сообщении народной милиции в Telegram уточнили число погибших: «В результате агрессии киевских боевиков погибли два мирных жителя, разрушены 5 жилых домов».
Кроме того, по данным Следкома, во время обстрела со стороны украинских силовиков в поселке Коминтерново контузило 84-летнего сельчанина.