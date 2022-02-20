FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
75.76р86.15р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!ЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В «Гранд Каньоне» горел банный комплекс. Возгорание локализовали

Пожар в торговом комплексе «Гранд Каньон» на проспекте Энгельса локализовали в течение часа. Об этом сообщает управление МЧС по Петербургу 20 февраля.

5
Печать

Возгорание началось около 11 часов утра в банном комплексе, где огонь охватил около 60 квадратных метров. Посетителей ТРК эвакуировали. По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

Ксения Суворова

В ликвидации пожара задействован 71 человек личного состава и 16 единиц техники.

Фото: Ксения Суворова
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Ксения Суворова

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

SSGHQ
Проститутки погорели.
Pilat
Горячие девушки задали жару.
ost-21
Надеюсь путаны не пострадали?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний