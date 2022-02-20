По данным «Фонтанки», в здании сработала пожарная сигнализация из-за возгорания в вентиляции.
Поделиться
читательница "Фонтанки" Ксения
Новость дополняется.
В Петербурге начался пожар в ТРК «Гранд Каньон»
Пожарные машины съезжаются к ТРК «Гранд Каньон» на проспекте Энгельса.
По данным «Фонтанки», в здании сработала пожарная сигнализация из-за возгорания в вентиляции.
читательница "Фонтанки" Ксения
Новость дополняется.
19 октября 2021, 15:08Больше двухсот человек спешно заканчивали покупки из-за пожара в ТК «Сенная»
09 ноября 2021, 14:24Больше десяти машин МЧС прилетели на тушение склада на юге Петербурга
01 ноября 2021, 11:45На юге Петербурга тушили типографию
21 декабря 2021, 12:15В Томске полыхает «Лента». Более 110 человек эвакуированы
08 января 2022, 17:27У метро «Пионерская» загорелся ларек. Тушить пламя приехали три пожарные машины
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter