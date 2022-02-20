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В Петербурге начался пожар в ТРК «Гранд Каньон»

Пожарные машины съезжаются к ТРК «Гранд Каньон» на проспекте Энгельса.

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По данным «Фонтанки», в здании сработала пожарная сигнализация из-за возгорания в вентиляции.

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читательница "Фонтанки" Ксения

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Комментарии (4)

266410437
Это где ветеринарная клиника? Главное чтоб собачки и кошки не пострадали которые там после операций.
266159985
15 лет стоял и ничего?а сегодня почалося?Совпадение?не думаю!Эвакуация и Мобилизация!
Asus
Ух, бывает.. перегрелись ТЭНы, ну и провод 1.5 возможно прикрутили:) Бывает когда где то накосячили
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